Il retroscena: Kalulu, il problema non è (solo) la formula ma il posto fisso

Pierre Kalulu resta sulle posizioni di sempre. Sono trascorsi diversi giorni dall’accordo totale tra la Juventus e il Milan per il difensore centrale che all’occorrenza può giocare sulla fascia destra, ma la situazione non sblocca. Anzi, resta sempre più parcheggiata in un vicolo cieco. Il problema non è la formula, Kalulu preferirebbe trasferirsi a titolo definitivo. Meglio ancora: non è solo la formula, perché Kalulu vuole avere la quasi certezza del posto fisso, altrimenti non cambia idea. Un atteggiamento che non cambierà rispetto a chi (Atalanta compresa) ha sondato ma senza approfondire. Vedremo se il suo atteggiamento, comunque da rispettare, cambierà. Ma oggi Kalulu pensa che lottare per un posto senza essere titolare non cambia di una virgola gli scenari rispetto alla sua pozione attuale in casa Milan. È il motivo che, almeno per ora, lo porta a non aprire al trasferimento.

Foto: Instagram Kalulu