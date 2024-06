Il retroscena: Juventus, due nomi segnati in rosso. E c’è un motivo

La Juventus ha due nomi segnati in rosso, operazioni da completare. Il primo è quello di Teun Koopmeiners, il secondo chiama in causa Giovanni Di Lorenzo. In quest’ultimo caso bisogna aspettare la fine dell’Europeo, nel senso che la speranza di tutti è che l’Italia vada il più avanti possibile. Inutile portare avanti il tormentone, ma la Juve farà di tutto per chiudere l’operazione confidando nella volontà del difensore. Perché sono due nomi segnati in rosso? Perché Koopmeiners è il trequartista, sottopunta (chiamatelo come volete) perfetto per accendere Vlahovic, con la possibilità di utilizzarlo come mezzala. Di Lorenzo è il terzino considerato ideale da Thiago Motta, con tutto il rispetto per un eventuale adattamento di Gatti o Danilo.

L’altro nome segnato in rosso è quello di Douglas Luis ma – come già raccontato – qui si tratta di aspettare soltanto di mettere a posto la mega operazione con l’Aston Villa. La Juve ha gli accordi con Douglas Luiz, l’Aston Villa con Iling, resta da sistemare McKennie ma – pur tenendo conto che servono le firme – non chiudere un’operazione del genere sarebbe un grosso problema. Quindi, per ora calma. Domanda: ma Calafiori non sarebbe segnato in rosso? Certo, ma la Juve non intende andare allo sfinimento con il Bologna con continui giochi al rialzo. Poi si penserà a un’altra mezzala con o senza Rabiot (Fofana e Thuram junior sono tracce da seguire) e ci si dedicherà agli esterni offensivi. Greenwood e Savinho sono nomi già fatti e che piacciono moltissimo, Adeyemi – in uscita dal Dortmund – intriga parecchio ma non crediamo eventualmente con Soulé nell’operazione. Il talento argentino è destinato ad andare in Premier per consentire di fare cassa fino a 40 milioni in modo da sbloccare anche entrate. Senza dimenticare che c’è un certo Chiesa un scadenza tra poco più di un anno…

Foto: Instagram Atalanta