Il retroscena: Juve, piace Adeyemi (come Galeno) ma nessuna offerta. E c’è un motivo

La Juventus sta lavorando per presentare le offerte giuste e sbloccare sia Todibo che Kooomeiners. E proprio per questo motivo sta cercando di valutare qualsiasi dettaglio, in modo da poter andare a colpo sicuro. La Juventus aspetta la risposta definitiva del Nizza per il difensore centrale, poi si dedicherà al centrocampista. E capirà bene quale tesoretto utilizzare per l’esterno offensivo, anzi per gli esterni offensivi considerato che prima o poi verrà trovata una soluzione per Chiesa. Proprio per questo motivo non possono essere state presentate offerte per Adeyemi che piace (come svelato oltre un mese fa). Esattamente come piace molto Galeno e ieri ci sono stati contatti approfonditi con i suoi rappresentanti. Ma destinare oggi un’offerta per perfezionare l’arrivo di un esterno offensivo significare trascurare quelle che sono le due priorità. Poi ci sarà tempo per pensare agli altri reparti.

Foto: Twitter Borussia