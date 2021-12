Il retroscena: Julian Alvarez, proposto il rinnovo. Ma senza toccare la clausola

Il River Plate ha proposto il rinnovo a Julian Alvarez, ricordiamo che il contratto è in scadenza a dicembre 2022. E il talentuoso attaccante classe 2000 sta prendendo in considerazione la possibilità di legarsi per una o due stagioni ancora. Ma la condizione è una: non toccare la clausola da 25 milioni di dollari, circa 25 milioni di euro se aggiungiamo le tasse. A quel punto il River avrebbe maggiore potere contrattuale, ma le condizioni sul cartellino non cambierebbero. E Julian vuole andare in Europa, se non a gennaio almeno la prossima estate. Le italiane resta allertate, Inter e Milan in testa al gruppo con la Juve oggi in stand-by e la Fiorentina concentra sull’esterno offensivo (Ikoné). Ma ci sono anche le spagnole (Atletico Madrid e Siviglia), il campo dei pretendenti si potrà allargare ancora di più. A maggior ragione con l’inserimento del Barcellona, come raccontato ieri sera da Gianluigi Longari. E in attesa di una decisione definitiva.

FOTO: Instagram Julian Alvarez