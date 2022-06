Il retroscena: Jovic, sempre più Fiorentina. Ecco cosa serve ora

Le trattative si vedono al traguardo, questo è bene precisarlo. Ma una cosa è sicura: Luka Jovic ha dato precedenza alla Fiorentina e questo particolare aiuta non poco. Aiuta molto il fatto che il suo agente sia Ramadani, lo stesso di Italiano e Milenkovic. Programmata una nuova call conference con il Real Madrid proprietario del cartellino, si lavorerà sul prestito che vada oltre una stagione con la partecipazione della Fiorentina al pagamento del 40-50 per cento dell’ingaggio che è di circa 6 milioni. Ora serve proprio questo: stringere i tempi. Anche per anticipare chi, per esempio due club turchi, si è informato. Ma Jovic ha dato priorità alla Fiorentina, nella speranza di arrivare in tempi abbastanza rapidi alla definizione.