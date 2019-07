Il retroscena: James, l’attesa dell’Atletico, la speranza Napoli e la proposta al Milan. Su Correa…

Jorge Mendes è un abile tessitore di molte trame di mercato e non fa nulla per caso. Il Milan aspetta di definire

l’operazione Angel Correa, anche se non ci sono stati incontri con Berta. Alcuni dettagli devono essere messi a

posto, pur essendoci la volontà totale di chiudere l’operazione. Correa resta quindi in orbita Milan, ma occhio

all’imprevedibilità di Mendes che sta lavorando – come spieghiamo a parte – sull’affare André Silva e che ha in

pugno il destino di James Rodriguez. Nelle ultime ore il fantasista colombiano del Real è stato proposto anche al

Milan, mentre l’Atletico aspetta l’uscita definitiva di Correa per chiudere e il Napoli resta aggrappato alla

speranza. Tutto nelle mani del potentissimo Jorge…

Foto: Twitter personale James Rodriguez