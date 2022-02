Il retroscena: Izzo ha aperto al Cagliari, ora dipende da Ceppitelli

Dopo un lungo pressing, come anticipato ieri, Armando Izzo ha aperto al Cagliari. C’è stata una lunga telefonata con Mazzarri, il difensore – cercato a suo tempo senza successo dalla Salernitana – ora è convinto al trasferimento in rossoblù. Sarebbe un rinforzo importante, Izzo ha un contratto con il Torino fino al 2024, adesso, serve un ultimo passaggio. Vi abbiamo parlato del forte interesse del Parma per Luca Ceppitelli, una risposa è attesa nelle prossime ore. Ceppitelli ha qualche altra proposta ma il Parma cerca di convincerlo. A quel punto Izzo sarebbe libero di andare al Cagliari.

FOTO: twitter torino