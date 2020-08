Il retroscena: Inter, valutazioni anche su Radu. Piace Sepe

L’Inter si tufferà sul mercato per chiudere le operazioni che ha impostato (Tonali) e che deve perfezionare (Emerson Palmieri). Ma è chiaro che possono esserci sorprese, non nel caso di Sensi che verrà riscattato. Se ci sarà la possibilità di fare un colpo a centrocampo, Tonali a parte, l’Inter non si tirerà indietro. Un profilo che è sempre piaciuto è quello che chiama in causa Kanté, ma bisogna vedere come la pensa il Chelsea. Ndombele può essere un’altra opzione. Non per ultimo visto il caos del Barcellona, può liberarsi Vidal vecchio pallino di Conte che lo ha allenato proprio alla Juve. E per la porta occhio alla posizione di Radu: potrebbe restare come secondo portiere, ma non è così scontato. A Conte piace Luigi Sepe che potrebbe lasciare Parma e che era stato cercato dal Torino ma solo in caso di cessione di Sirigu.

Foto: twitter Genoa