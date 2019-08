Il retroscena: Inter, nessun rilancio per Lukaku, vale l’ultima offerta. Solo se Dybala…

Sono circolate voci su un rilancio Inter in direzione Lukaku. In base alle nostre verifiche, non ci risultano rilanci. Vale l’offerta presentata diverse settimane fa, vicina ai 70 milioni e con eventuali bonus. L’Inter da che domani sarà un giorno probabilmente decisivo, in virtù del forte pressing che il Manchester United sta facendo per convincere Dybala. E guarda caso domani Paratici è atteso a Londra proprio nel giorno di Tottenham-Inter. Il club nerazzurro rientrerebbe in corsa soltanto se Dybala continuasse a prendere tempo, mentre la Juve spinge perché sciolga le ultime riserve sul trasferimento allo United.