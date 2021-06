Il retroscena: Inter, incontro per Emerson Royal. La posizione del Barcellona

Un incontro cordiale, quello di oggi pomeriggio tra l’Inter e l’entoruage di Emerson Royal. Ai nerazzurri il profilo piace e anche molto, ma al momento non ci sono margini. I rappresentanti dell’esterno destro hanno gradito l’interesse nerazzurro, ma nel contempo hanno ribadito che la posizione del Barcellona è quella di non privarsene dopo i due anni proficui con il Betis.

E anche Emerson Royal, come dichiarato recentemente, vuole giocarsi le sue carte fino in fondo. La posizione dei catalani oggi è questa, abbastanza chiara, vedremo più avanti se e come gli scenari cambieranno.

