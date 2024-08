Il retroscena: il Torino ci ha riprovato per Tchatchoua, con un gran rimpianto

Ci risulta che nella giornata di ieri il Torino, dopo aver definito l’operazione Pedersen, ci abbia riprovato con il Verona per Jackson Tchatchoua, il terzino destro classe 2001 reduce da una grande prestazione con il Napoli. Ma il club granata ha subito memorizzato che servono almeno 15 milioni, una cifra sempre più in salita. La richiesta di informazioni del Torino è figlia di un grande rimpianto: nell’estate 2023 il club granata aveva un accordo con lo Charleroi, poi un incidente durante le vacanze provocò una lesione alle vertebre. Il Torino decise di rinunciare piuttosto che procedere all’operazione e aspettare il rientro per un paio di mese. E il Verona ne ha approfittato per prenderlo in prestito con riscatto a tre milioni, trovando l’autostrada sgombra. E i rimpianti del Torino presto sarebbero divenuto inconsolabili, come dimostra la richiesta di informazioni per Tchatchoua – tramite il procuratore – di poche ore fa.

Foto: Instagram Tchatchoua