Il retroscena: il Sassuolo aspetta la decisione di Italiano. Su Pirlo e Fonseca…

Il Sassuolo aspetta la decisione di Vincenzo Italiano per sostituire De Zerbi. Da sempre la prima scelta, ma bisogna capire come finirà con lo Spezia indipendentemente dalla penale di un milione per liberarlo. Ci sono stati contatti con Marco Giampaolo, ma occhio alle possibili sorprese: al Sassuolo piace molto anche Paulo Fonseca per il suo equilibrio tattico e il gioco offensivo. Fonseca ha sempre fatto capire che gli sarebbe piaciuto restare in Italia, ha proposte dall’estero e deciderà. Ma di sicuro c’è un altro club che lo apprezza: il Sassuolo. Su Andrea Pirlo per ora non ci sono riscontri, meglio ancora nessuna trattativa approfondita.

Foto: Twitter Spezia