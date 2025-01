Il retroscena: il Napoli non vuole tradire Danilo

Il Napoli deve prendere un difensore centrale e l’ha individuato in Danilo, non è più una notizia. È una scelta precisa di Conte, c’è il gradimento assoluto del diretto interessato che ha raggiunto un accordo di massima per un contratto di un anno e mezzo. Ma anche se ogni giorno dicono che sta per essere liberato dalla Juventus, vi ricordiamo che sulla tempistica bisogna avere un po’ di pazienza. Possano esserci altre tentazioni, ci sta, ma il Napoli non intende tradire Danilo. Fino a prova contraria che, almeno per il momento, non c’è.

Foto: Instagram Danilo