Il retroscena: Il Napoli “circondato” da Navas. E per Meret può esserci una novità

Keylor Navas ha scelto il Napoli, indipendentemente dalla sua mancata convocazione da parte del Paris Saint–Germain per la partita di domani. Anzi, potremmo dire che il Napoli è ormai stato “circondato” dal portiere separato in casa PSG. Ci sono due strade: il prestito con grande partecipazione del club parigino al pagamento dell’ingaggio. Oppure la risoluzione, strada che il Napoli preferirebbe in modo da garantirsi il portiere del presente e del futuro. È chiaro che molto dipenderà dagli accordi per Fabian Ruiz al PSG. E per Meret si troverà una soluzione, ma non escludiamo al cento per cento che il Napoli possa restare con tre portieri, pur di cogliere l’occasione Navas. Il Napoli ha mantenuto fino a 48 ore fa i contatti anche con l’agente di Kepa, ma è chiaro che i collegamenti con Parigi ora siano quelli più caldi.

Foto: Instagram Keylor Navas