Il retroscena: il Milan accetta la richiesta di Bennacer. I dettagli

Fumata bianca in arrivo. Ismael Bennacer e il Milan pronti a legarsi fino al 2027. Dopo l’iniziale proposta di 3,8 a stagione più bonus, il club rossonero è salito ai 4,2 a stagione più bonus per arrivare a circa 4,5, più o meno le cifre concordate a suo tempo con Theo Hernandez. Esattamente la richiesta che era stata fatta nel precedente incontro. La clausola da 50 milioni, concordata a suo tempo, scatterebbe subito dopo il mercato estivo, esattamente dal primo settembre. Troppo importante Bennacer per i meccanismi rossoneri, la fiducia è andata sempre oltre i rumors su altri club interessati perché la priorità del centrocampista è sempre stata il Milan. Adesso il desiderio di Maldini e Massara è quello di sbloccare velocemente le pratiche relative a Giroud e Leao.

#Bennacer–#Milan: offerta 3,8 a stagione, richiesta non lontana dai 4,5 bonus compresi. Incontro interlocutorio, ne serviranno altri per ridurre la distanza — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 21, 2022

Foto: Instagram Bennacer