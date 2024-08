Il retroscena: il mercato che non piace a Gasperini. E Lookman…

L’Atalanta ha fatto un buon mercato? Potremmo dire di sì, anche se le somme le tireremo domani sera. Anche se, soprattutto, alcune situazioni non hanno convinto in pieno. Gian Piero Gasperini non deve essere molto sereno, vi avevamo parlato delle fibrillazioni prima di Lecce-Atalanta, poi la netta vittoria lo ha tranquillizzato ma gli umori non sono al top. La conferenza stampa di oggi non ha rappresentato il massimo della serenità, ha chiesti altri 5-6 acquisti, ha espresso qualche dubbio su Zaniolo. Insomma, non proprio il massimo. La vicenda Lookman, dopo quella relativa a Koopmeiners, ha contribuito parecchio: l’attaccante è rientrato in gruppo, è stato convocato per la sfida di domani sera in casa dell’Inter, vedremo se giocherà oppure se partirà dalla panchina. Fatto sta che Lookman aveva chiesto di andar via, tutto il mondo lo sa, ma l’Atalanta non era nelle condizioni di sostituirlo in pochi giorni. Ha provato per Raspadori, magari accadrà qualcosa, ma Lookman è un problema non risolto. Uno tra gli altri, per Gasperini non certo la sintesi di un periodo di distensione e relax.

Foto: Twitter Atalanta