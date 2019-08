Il retroscena: il Manchester United ha offerto 11 milioni più bonus a Dybala. Ora aspetta…

Il Manchester United ha offerto 11 milioni di ingaggio più bonus a Paulo Dybala, un discorso indipendente dalle commissioni. Ora i Red Devils aspettando il via libera di Dybala che continua a riflettere, ma che non si è ancora presentato alla Continassa dopo essere rientrato dall’Argentina. Non è una strategia punitiva, ma la Juve ha fatto capire a Paulo che dal suo punto di vista lo scambio con Lukaku (ormai promessosi ai bianconeri e fuori dai convocati anche per Manchester United-Milan di domani) s’ha da fare. Occhio anche alla posizione di Mandzukic, proposto al Manchester United in attesa di una decisione definitiva.