Il retroscena: il Bologna torna su Zerbin, ecco la risposta del Napoli

Il Bologna è tornato su Alessio Zerbin, un vecchio obiettivo della scorsa estate quando non c’erano margini di manovra. La risposta del Napoli è stata quella di pazientare, se il classe 1999 insistesse per avere maggiore visibilità ci sarebbero margini per accontentarlo. Non un’operazione dei prossimi giorni, ma probabilmente degli ultimi 10 giorni di mercato. Il suo agente Marinelli aveva escluso un trasferimento al Bologna quasi due settimane fa, invece ci sono possibilità che lasci il Napoli per andare a giocare.

Foto: Instagram personale