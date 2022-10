Il retroscena: il Benevento crolla, probabile ritiro. La posizione di Cannavaro e quella di Foggia

Il Benevento non decolla, paga errori nella gestione estiva che vanno oltre il mercato. La sconfitta di Como ha acuito la crisi, ma il patron Vigorito non intende discutere la posizione di Fabio Cannavaro e il suo eventuale desiderio di rinunciare all’incarico. Contestate alcune scelte del direttore sportivo Foggia, lo stesso che ha convinto Cannavaro ad accettare la panchina del Benevento. Il primo effetto immediato sarà probabilmente quello di mandare la squadra in ritiro per uscire da questa situazione.

Foto: Yibada