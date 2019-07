Il retroscena: Icardi-Napoli, c’è apertura! Se la Juve non entra in scena, per l’Inter…

Storia di una domenica fitta di contatti blindati, ma veri. La notizia è che per Mauro Icardi c’è anche l’apertura al Napoli dopo i colloqui approfonditi dei giorni scorsi, con proposta d’ingaggio fino a 10 milioni a stagione. Mauro è a Ibiza per le vacanze, ma questa storia è evidente che dovrà trovare presto una soluzione. Il Napoli è su più tavoli: non ha mollato ancora James, marca stretto Pepé e monitora anche la situazione legata a Lozano. E’ chiaro che il club partenopeo concorra per un importante colpo in attacco, senza escludere la doppia operazione. Tutto questo perché, dopo Rog, anche Verdi è sul mercato e il discorso coinvolge Ounas (non obbligatoriamente al Lille nell’affare Pepé). Il discorso ora è molto semplice: se la Juve continuasse a rinviare l’operazione Icardi, a maggior ragione per le perplessità di Higuain di andare alla Roma e dopo l’eccellente impatto nell’esordio stagionale contro il Tottenham, il Napoli continuerebbe ad andare in pressing con lo scopo di anticipare e per l‘Inter la situazione potrebbe diventare sempre più concreta. La partita resta aperta, ma intanto c’è l’apertura di Icardi al Napoli.

Foto: Twitter ufficiale Inter