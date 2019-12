Il retroscena: Ibra-Milan, rinnovo al 50% delle presenze da 6 milioni netti. Fino a giugno 3,5 più 500 mila di bonus

Emergono i particolari del contratto che legherà Zlatan Ibrahimovic al Milan. L’attaccante svedese guadagnerà 3,5 milioni fino a giugno più 500 mila euro in caso di approdo europeo. E al 50% delle presenze scatterà il rinnovo automatico fino al 30 giugno 2021, un’opzione molto comoda se pensiamo che Zlatan andrà subito in campo da protagonista. Ma c’è di più: il nuovo contratto, fino al 2021 appunto, non avrà una base di 4,5 milioni ma direttamente di 6 netti più eventuali bonus. Alla fine, Ibrahimovic ha ottenuto ciò che voleva: i 10 milioni indispensabili per sciogliere le riserve. Tenendo conto che, preparandosi per una recita da grande protagonista, il 50% delle presenze è un passaggio quasi scontato per legarsi ai rossoneri ben oltre il prossimo giugno.

Foto: sportbible.com