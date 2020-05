Il retroscena: i dialoghi Chelsea-Juve vanno oltre Jorginho. Le possibili soluzioni

La Juve, confermiamo, ha messo Jorginho in cima alla lista della spesa per il nuovo centrocampo, intende regalare a Maurizio Sarri lo specialista che più di altri conosce i meccanismi del suo gioco, tenendo conto che il club bianconero farà almeno un paio di colpi nel reparto mediano (Tonali piace sempre moltissimo, come raccontiamo a parte). Occhio, dunque, alla posizione di Pjanic: il bosniaco non è più intoccabile, ha molto mercato in Europa (Barcellona compreso) ed è un profilo – come riferito – gradito allo stesso Chelsea. Ma con i Blues potrebbero aprirsi altri dialoghi che vanno oltre Jorginho-Pjanic: uno chiama in causa Emerson Palmieri (sul quale c’è anche l’Inter), che la Juve aveva provato a portare a Torino già la scorsa estate, un discorso che potrebbe coinvolgere Alex Sandro o Bernardeschi. A conferma che la Juve sta lavorando in funzione della filosofia di Sarri, con la volontà di prendere dei profili abituati al suo sistema.

Foto: Twitter ufficiale Premier League