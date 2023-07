Il retroscena: Hojlund, per l’Atalanta ha stessa valutazione di Vlahovic 2022

Quella che sta per arrivare sarà una settimana importantissima per il futuro di Rasmus Hojlund. Ribadiamo il concetto: lui vuole a ogni costo il Manchester United, il suo sogno da ragazzino, ha un accordo sull’ingaggio (circa 4,5 milioni a stagione più bonus) e anche nelle ultime ore ha ribadito alla sua agenzia il desiderio di dare la precedenza ai Red Devils. Ecco perché adesso bisogna andare a stringere per evitare inserimenti (la richiesta di informazioni del Paris Saint–Germain non ha prodotto fin qui altri sviluppi) o speculazioni. Una cosa dobbiamo aggiungere: per l’Atalanta oggi la valutazione di Hojlund è più o meno simile a quella che la Fiorentina aveva dato a Dusan Vlahovic a gennaio 2022. Ricordiamo che in quella occasione la Juventus alla fine chiuse l’affare per 70 milioni di euro più 10 di bonus. A gennaio 2022 Vlahovic aveva 22 anni, oggi Hojlund ne ha 20 (li ha compiuti lo scorso febbraio) ma per l’Atalanta poco cambia. È un modo indiretto per dare ragione a… tan Hag che ritiene Rasmus il profilo perfetto, per distacco, per una stagione da protagonista e per avviare un nuovo ciclo. Una base potrebbe essere 65 milioni (di euro) fissi più 9-10 di bonus, saremmo più o meno nella stessa dimensione che ha poi portato la Fiorentina a cedere Vlahovic. Ripetiamo: è in arrivo una settimana molto importante.

Foto: Instagram Atalanta