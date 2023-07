Il retroscena: Hojlund-Manchester United a fuoco lento, come per Onana. La deadline

Rasmus Hojlund è un obiettivo sempre più concreto del Manchester United. Nelle ultime ore hanno parlato di un interesse del Paris Saint-Germain: può darsi che ci sia un gradimento, ma le carte in mano ce l’hanno i Red Devils. Soltanto se rinunciassero si aprirebbero altri scenari, invece Rasmus resta il chiodo fisso. E sarà una strategia di avvicinamento esattamente come quella che ha portato all’acquisto di Onana. Ai tifosi del Manchester United che scrivono senza soluzione di continuità (e che ringraziamo) consigliamo di avere un minimo di pazienza. La trattativa non durerà come quella che ha portato Onana alla corte di ten Hag, la deadline prevede contatti vivi tra gli intermediari nel corso di questo weekend. E da lunedì in poi il Manchester United dovrebbe materializzarsi con un’offerta ufficiale, dopo quella preannunciata verbalmente e ritenuta troppo bassa. Offerta vicina ai 60 milioni di base fissa con ricchi bonus. E possiamo dire che la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per andare a dama. Amrabat? Ripetiamo è un nome in evidenza nella lista, ma prima il Manchester United vuole chiudere la pratica Hojlund.

Foto: Instagram Atalanta