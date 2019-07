Il retroscena: Higuain, la Roma alza in pressing. Ora il Pipita…

La Roma ha alzato il pressing in direzione Gonzalo Higuain. Non ha ancora incassato il sì, l’attaccante argentino sta riflettendo, si prepara a partire con la Juve per la tournée, ma confida di poter avere presto un’apertura almeno parziale per entrare nel vivo. Con o senza Zaniolo (che piace molto al Tottenham) nella trattativa e tenendo comunque conto che il giovane talento si atterrà alle decisioni del club e non chiederà di essere ceduto, pur sapendo di essere un indiziato. Sul fronte Higuain, per la Roma è l’unica pista oggi davvero competitiva per un salto di qualità in attacco e per poter liberare Dzeko.

Foto: marca