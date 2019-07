Il retroscena: Higuain aggrappato alla Juve. La speranza della Roma…

Gonzalo Higuain resta aggrappato alla Juve. Gli hanno riservato una grande accoglienza, lui ha un contratto che scade tra due anni e che vorrebbe rispettare. Esattamente come ha detto il fratello Nicolas qualche settimana fa. E la Juve non vuole mettergli fretta, pur avendo aperto alla Roma ma lasciando al Pipita l’ultima decisione. Quale può essere la speranza della Roma? Che la Juve prenda un altro attaccante (magari Icardi), ma il problema è soprattutto un altro e riguarda i tempi. Quanto trascorrerà? Arriveremo ad agosto inoltrato? E’ un rischio che la Roma può correre? La partita si gioca qui: per ora Higuain vuole restare aggrappato alla Juve…

Foto: Twitter ufficiale Premier League