Il retroscena: Hernani, un minuto costerebbe al Genoa 6 milioni. La Reggina è pronta

Hernani è il regalo che la Reggina vuole fare a Pippo Inzaghi. Ieri vi abbiamo parlato del sì totale del centrocampista, sull’ingaggio si troverà una soluzione. L’aspetto che fa la differenza è un altro: quando il Genoa prese Hernani dal Parma, c’era ancora Preziosi al timone, venne concordato un prestito biennale con obbligo di riscatto per 6 milioni al primo minuto della seconda stagione (questa) con la maglia rossoblù. Ovvio che il Genoa non intenda pagare quella cifra, ecco perché si troverà una soluzione non essendo Hernani nei piani del club rossoblù. E la Reggina è sempre più vicina.

Foto: Twitter Genoa