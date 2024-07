Il retroscena: Hermoso, la verità e le due campane Inter-Napoli

Mario Hermoso non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Ma spera ancora di giocare in Serie A, vi abbiamo anticipato la necessità del Napoli di prendere tre difensori centrali, tuttavia serve qualche esubero. Due sono arrivati (Marin e Buongiorno), il terzo potrebbe essere il mancino che si è liberato oltre 10 giorni fa dall’Atletico Madrid senza raggiungere l’accordo per il rinnovo del contratto. Ma per il classe 1995 bisogna trovare le intese definitive, nella speranza che non ci siano altri inserimenti. Per il momento l’ex Atletico aspetta il Napoli. Hermoso era stato proposto all’Inter già diverse settimane fa e avevamo raccontato che l’Inter NON aveva intenzione di affondare. Lo stesso discorso ci risulta che prevalga nelle ultime 48 ore, spieghiamo meglio: Hermoso tecnicamente piace, ma la politica societaria è quella di non investire su un quasi trentenne. La tendenza è questa, poi nella vita si può sempre cambiare idea, ma oggi la situazione sembra definitiva. E infatti l’Inter sta sondando altri profili. Le due campane oggi sono queste: l’Inter è defilata, il Napoli no e insiste ma serve trovare l’intesa. Queste sono le uniche due campane, le altre sono leggermente stonate.

Foto: Instagram personale