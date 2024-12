Il retroscena: Hancko, perché la Juve farebbe un investimento anche a gennaio

La Juventus ha messo David Hancko nel mirino, di sicuro ci proverà fino agli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. Altrimenti rinvierà l’operazione a giugno quando ci sarà una nuova finestra alla vigilia del Mondiale per Club. Hancko oggi è davvero l’unico nome che convince davvero per qualità e caratteristiche, fermo restando che arriverà almeno un difensore (due se partirà Danilo). Le altre soluzioni sono in fase di valutazione, ma con tutte le proporzioni da tenere a mente: per Antonio Silva serve apertura al prestito del Benfica che ancora non c’è, come ribadito da Jorge Mendes, un nome che resta in lista e per ora ci fermiamo qui; Tomori può essere un’idea, ma non siamo entrati nel vivo; altri profili sono stati scartati. Abbiamo detto che non escludiamo sorprese, sui due difensori del Barcellona sono state fatte richieste di informazione, tenendo conto che Araujo aveva e ha una valutazione altissima, mitigata dall’infortunio che ha appena smaltito e da sue dichiarazioni sul futuro degli scorsi mesi. Christensen è un esubero che può essere stato proposto, come tanti altri nomi. Non escludiamo sorprese e nuovi profili, ma di sicuro Hancko è l’unico che oggi davvero convince in pieno e che giustificherebbe un investimento, vedremo con quale tempistica visto che non dipende solo dalla Juve ma anche dal Feyenoord.

Foto: Instagram Hancko