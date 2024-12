Il retroscena: Hancko nel destino Juve. Ma altri due difensori se Danilo…

La Juventus ha mosso passi concreti e definitivi per David Hancko, duttile difensore classe 1997 del Feyenoord. Come anticipato nelle scorse settimane, è il profilo preferito di Thiago Motta e c’è l’avallo totale del diretto interessato al punto che con il suo agente è stato raggiunto un accordo di massima per circa 3 milioni di ingaggio a stagione, bonus compresi. Il Feyenoord non vorrebbe privarsene a gennaio, ma nello stesso tempo non tarperà le ali all’ex Fiorentina che ritornerebbe con grande entusiasmo in Serie A. Quindi è un’operazione – come già spiegato – più per la finestra di mercato dal 1 al 10 giugno (alla vigilia del Mondiale per Club) che per le prossime settimane, ma vedremo se ci saranno cambiamenti di rotta. Hancko è il mancino che serve in attesa del completo recupero di Bremer e Cabal, una scelta ormai fatta. Ma attenzione: se Danilo, ormai ai minimi del rapporto con la Juve e in scadenza di contratto a giugno, dovesse andar via (Napoli o altrove) entro la fine di gennaio, sarebbe necessario prendere due difensori al netto dell’esperimento Locatelli, a meno che non si riesca ad anticipare Hancko. L’idea Antonio Silva resta in piedi, a condizione che il Benfica apra davvero. Ma ce ne saranno altre, all’interno di una scelta fatta: David Hancko.

Foto: Instagram Hancko