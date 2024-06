Il retroscena: Guendouzi senza Tudor è più tranquillo. E la Lazio spera di tenerlo

L’addio di Tudor era un passaggio di fondamentale importanza per blindare Matteo Guendouzi. In caso contrario sarebbe stato impossibile trattenerlo e abbiamo anche aggiunto che l’entourage del centrocampista francese aveva chiesto chiarezza nel giro di 4-5 giorni. Alla fine Tudor è andato, si è dimesso e la situazione sta tornando alla normalità. Baroni ha avuto garanzie sulla conferma di Guendouzi, non escludiamo che abbia parlato con il diretto interessato. Il mercato resta sempre imprevedibile, non possiamo escludere offerte dalla Premier, ma la Lazio vuole assolutamente andare avanti con Guendouzi.

Foto: instagram Lazio