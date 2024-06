Il retroscena: Gudmundsson a fuoco lento, sempre nel mirino dell’Inter

Albert Gudmundsson resta un obiettivo molto concreto per l’Inter. È vero che il Genoa ha ribadito di non voler svendere, ma è anche vero che la decisione di non darlo lo scorso gennaio malgrado il pressing della Fiorentina sottintendeva il desiderio di rinviare a questa estate. Gudmundsson è stato accostato alla Juve, ma fino a questo momento non abbiamo avuto riscontri concreti. È stato accostato al Napoli, ma anche in tal caso non c’è stato un impulso vero. L’Inter sì, è sempre lì, i rapporti con il Genoa sono eccellenti (testimoniati dall’operazione Martinez), si può ragionare sulla base di 25 milioni più bonus. La pedina che Simone Inzaghi gradisce per duttilità e perché ha caratteristiche diverse rispetto agli altri componenti dell’organico. Cosa bisogna aspettare? Un’uscita, magari quella di Correa visto che Arnautovic in più occasioni ha ribadito di non voler lasciare il club nerazzurro. Ma l’Inter, a fuoco lento, continua a tenere Gudmundsson nel mirino.

Foto: Twitter Genoa