Il retroscena: Gosens e il futuro, siamo al bivio. Ecco perché

Robin Gosens deciderà molto presto il suo futuro. Le principali piste restano quelle tedesche (Union Berlino e Wolfsburg), ma adesso l’Inter non ha intenzione di aspettare per troppo tempo. La spiegazione: l’Inter chiede un pagamento di almeno 15 milioni con obbligo di riscatto, senza diritto e con garanzie di avere un ritorno economico dal cartellino. Ma lo stesso club nerazzurro sta meditando sempre più, non vuole tirare troppo la corda, ha apprezzato Gosens e ritiene che molto presto andremo “al dentro fuori”. Sullo sfondo rimane Carlos Augusto, ma adesso i club tedeschi dovranno fare davvero sul serio.

Foto: Instagram Gosens