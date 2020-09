Il retroscena: Godin vuole solo il Cagliari. Il Cagliari (per ora) non va su altri difensori

Diego Godin vuole soltanto il Cagliari. E il Cagliari non va su altri difensori, anche perché – con tutto il rispetto – riprendere vecchie trattative dopo aver avuto la disponibilità di Godin non sarebbe il massimo. Anzi, sarebbe un ridimensionamento. Quindi, avanti con Godin, in una no stop con l’Inter che, nelle aspettative di tutti, dovrebbe portare presto alla fumata bianca. Resta qualcosa da risolvere, ma non dimentichiamo che il Cagliari già da lunedì-martedì aspettava Godin. E che non ha smesso di pensarci…

Foto: Sito Inter