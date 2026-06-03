Il retroscena: Gila vuole il Napoli, presto un confronto con Gattuso

03/06/2026 | 23:27:40

Mario Gila vuole a ogni costo il Napoli. Una scelta che lui ha fatto, confermando quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva, e non intende cambiare idea. È legatissimo alla Lazio, non farà dichiarazioni pubbliche per un rispetto che persiste e che mai cesserà, ma la sua scelta professionale è fatta. Allegri lo stima tantissimo e lo avrebbe voluto al Milan, il club azzurro si era già mosso ancor prima di scegliere il nuovo allenatore. Presto Gila avrà un confronto con Gattuso e ribadirà le sue intenzioni, poi deciderà la Lazio che potrebbe anche trattenerlo fino alla scadenza ma con motivazioni – quelle del classe 2000 – chiaramente in ribasso. Il Napoli è pronto a fare un’offerta importante per il cartellino, malgrado un contratto in scadenza tra poco più di un anno.

foto insta gila