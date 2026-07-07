Il retroscena: Gila-Milan, 30 milioni. E i bonus…

07/07/2026 | 21:00:50

Il Milan ha deciso di chiudere la pratica Gila nel pomeriggio, come vi abbiamo svelato. L’accordo è stato raggiunto, l’offerta accettata e adesso si tratta soltanto di seguire i passaggi formali burocratici. Ci avete chiesto la cifra? Sono 30 milioni secchi e non dovrebbero esserci bonus, comunque se ci fossero sarebbero in parte davvero minima o irrisoria. Il Milan ha preferito uscire allo scoperto senza perdere altro tempo, pensava di spendere di meno ma ha preferito non indugiare per fate un grande affare dal punto di vista tecnico. Mentre la Lazio lo ha realizzato dal punto di vista economico a meno di un anno rispetto alla scadenza del contratto del difensore centrale.

foto sito lazio