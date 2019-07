Il retroscena: Gigliotti lascia il ritiro della Salernitana. Domani visite e firma con il Crotone

Guillaume Gigliotti dalla Salernitana al Crotone. Tutto confermato rispetto a quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva questa mattina. L’affare è ormai completato, al punto che il difensore italo-francese classe 1989 ha lasciato il ritiro del club granata per approdare in Calabria. Domani Gigliotti svolgerà le visite di rito e poi firmerà il contratto che lo legherà al Crotone, un importante rinforzo per la difesa di Stroppa.

Foto: Gigliotti Instagram personale