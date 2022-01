Il retroscena: Giampaolo, subito Samp! D’Aversa aveva perso la fiducia di tutti

Marco Giampaolo subito alla Samp: esattamente come vi avevamo anticipato poco fa, parlandovi dei contatti in corso con il Torino, già all’ora di pranzo per risolvere il contratto in scadenza a giugno. In contrapposizione con alcune fonti che, ieri sera, avevano parlato di ultima chance a la Spezia non tenendo conto che martedì la Samp sarà impegnata in Coppa Italia a Torino in casa della Juve. Tutto questo perchè la fiducia nei riguardi di D’Aversa – ecco il motivo della svolta – era ormai ai minimi termini: le ultime tre partite erano state sotto il minimo sindacale e anche all’interno dello spogliatoio l’allenatore abruzzese non aveva più il seguito di tutta la squadra. Così la Samp, che aveva messo pesantemente in discussione D’Aversa qualche settimana fa con Ferrero ancora al timone, ha deciso di accelerare per un prevedibile contratto biennale a partire da giugno che porterà Giampaolo a ripartire dal suo vecchio amore dopo i fallimenti con Milan e Torino. E in casa granata, con Juric al comando, si respira davvero un’altra aria.

FOTO: Twitter Milan