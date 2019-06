Il retroscena: Giampaolo-Maldini, incontro proficuo. E scelta fatta

Ci sarà tempo per la risoluzione di contratto e per la firma. Ma Marco Giampaolo ha staccato qualsiasi tipo di concorrente per la panchina del Milan. Probabile accordo biennale con opzione, ma saranno dettagli che verranno sistemati presto, probabilmente già nei prossimi giorni quando l’allenatore rientrerà da una breve vacanza in barca. Possiamo aggiungere che Giampaolo ha incontrato Maldini dopo proficui contatti telefonici, gli ha esposto i programmi. E ha incassato la profonda soddisfazione dell’allenatore abruzzese, ora non resta che aspettare il resto.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria