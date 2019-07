Il retroscena: Gervinho ritarda l’arrivo in Italia per lutto. Il suo futuro…

Gervinho farà slittare il suo ritorno in Italia di qualche giorno. La motivazione? Un lutto improvviso, è scomparso il suocero, il papà della moglie, e così l’ivoriano ha chiesto qualche giorno di tempo. Al suo rientro sarà tutto chiaro anche per quanto riguarda il suo futuro: il Parma vorrebbe tenerlo, ma le sirene non mancano. Turche (Galatasaray e Fenerbahce), francesi (Lille e Monaco), ma soprattutto italiane: la Fiorentina lo apprezza, a Conte piace molto. E intanto, proprio con l’Inter, il Parma definirà presto l’operazione Karamoh, un vecchio obiettivo fin dallo scorso gennaio che ora sta per concretizzarsi.

Foto: Twitter ufficiale Parma