Il retroscena: Genoa, accordo totale con Stoccarda e Donis. Ora serve…

Il Genoa ha un accordo totale sia con Donis che con lo Stoccarda. L’attaccante sarebbe stato anche in Liguria, il club rossoblù ha intenzione di chiudere l’operazione (tra i 6 e i 7 milioni di euro), ma prima vuole sbloccare almeno un affare in uscita nel reparto offensivo. Blindato Kouame, si cerca una sistemazione tra Gumus e Sanabria: il primo ha un ingaggio abbastanza alto e potrebbe avere mercato in Turchia, il secondo ha un po’ deluso e in caso di proposta partirebbe con il placet del Betis. E Donis aspetta il momento giusto…

Foto: rheinpfalz