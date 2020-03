Il retroscena: Gattuso-rinnovo Napoli, nel vivo entro 20 giorni. Cosa manca per Mertens

L’incontro cordiale di venerdì scorso si può trasformare entro venti giorni in un summit per il prolungamento del contratto. Ci riferiamo al summit tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso: una visita di cortesia per ribadire, da parte del numero uno del club, l’apprezzamento per il lavoro fin qui fatto. E sotto sotto, ma questo particolare non è stato esternato, anche il pentimento per non aver chiamato Gattuso un mese prima al posto di Ancelotti, la rincorsa al quarto posto che vale la Champions sarebbe stata di sicuro meno complicata. Dopo i prossimi impegni, a partire dal ritorno a Barcellona, sarà possibile entrare nel vivo con un nuovo summit per pensare al prolungamento con un contratto che possa essere di reciproca soddisfazione. Intanto, si aspetta il nero su bianco per il rinnovo di Dries Mertens fino al 2022. Cosa manca? Soltanto la firma: gli accordi sono totali, di sicuro è un passaggio cruciale e va aspettato e rispettato, ma sarebbe sorprendente se non arrivasse il famoso autografo del folletto belga rigenerato da Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Napoli