Il retroscena: Gattuso-De Laurentiis, incontro cordiale. Ma per la firma bisogna aspettare

Un incontro cordiale, quello tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso a Capri, presente anche Cristiano Giuntoli. E’ stato impostato il discorso per il prolungamento con il Napoli: l’attuale scadenza è 30 giugno 2021, si sta lavorando per un rinnovo fino al 2022 o fino al 2023. La firma difficilmente arriverà oggi, pur essendo un discorso impostato. Serviranno altri incontri per mettere tutto a posto, soprattutto la situazione legata a eventuali penali o clausole d’uscita. Gattuso ha dato la sua disponibilità, ma per il nero su bianco bisogna avere ancora un po’ di pazienza.

Foto: twitter Napoli