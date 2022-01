Il retroscena: Gatti-Torino, cena tra poco. Ma la Juve si è inserita con una strategia

Federico Gatti al Torino: un’operazione imbastita per circa 10 milioni, al punto che è stata fissata una cena per i dettagli. Eravamo vicini al traguardo, solo che la Juve si è inserita prepotentemente con questa strategia: prendere Gatti, magari lasciarlo al Frosinone (che punta alla Serie A) fino a giugno per poi rilevare il cartellino in estate e proporlo ai granata per Bremer (più soldi, ovviamente) che piace anche ai bianconeri oltre che all’Inter.

Ma è chiaro che il Torino aveva e ha le carte in mano per Gatti: se non riuscisse a chiuderlo ora, poi diventerebbe complicato pensare che possa accettarlo come contropartita in estate per il suo gioiello. La Juve comunque si è inserita con forza.

Foto: Instagram personale