Il retroscena: Gasperini vuole Cherki come Conte sogna Garnacho

Rayan Cherki è il sogno di Gian Piero Gasperini a Bergamo. Esattamente come Antonio Conte ha messo Alejandro Garnacho nel primo posto nella sua personalissima lista per il dopo Kvaratskhelia a Napoli. Su Cherki possiamo dire questo: c’è molta concorrenza, ma rispetto a quanto vi abbiamo anticipato a dicembre possiamo aggiungere che i contatti sono andati avanti nelle ultime ore. Serve molto prudenza, quindi piedi per terra, ma il Lione ha fretta di cedere. E ci sono almeno due motivi: è appena arrivato Thiago Almada, quindi c’è copertura nel ruolo; bisogna cercare di non arrivare all’estate quando Cherki arriverebbe alla scadenza del contratto, inevitabile pensare che la valutazione scenderebbe. L’Atalanta è pronta a mettere anche 25 milioni più bonus per arrivare a 30, lo ha già fatto in passato per El Bilal Touré, non ha certo problemi di disponibilità economica. L’Atalanta ha sondato la pista Enciso del Brighton, ha altre idee, ma per Cherki continuerà a sperare fino a quando sarà possibile.

