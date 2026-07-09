Il retroscena: Garnacho non è più una priorità per il Chelsea. La Roma aspetta

09/07/2026 | 23:45:54

La Roma si è stancata di andare al rialzo per Greenwood, ma non ha certo mollato la pista Garnacho. Rispetto a quanto vi abbiamo svelato lo scorso 2 luglio, la situazione è in evoluzione. Il Chelsea non ritiene indispensabile Garnacho, l’ultima parola sarà di Xabi Alonso, ma l’idea di separarsi sta prendendo consistenza. Non è una decisione definitiva, ma una proiezione. Ci sarà un vertice tra il weekend e i primi giorni della prossima settimana. Normale che il Chelsea parta dal desiderio di voler far cassa e non possiamo escludere che i giallorossi decidano di procedere per il cartellino. Ma possono esserci aperture ad altre formule, quindi meglio procedere step by step per conoscere la decisione definitiva. Di sicuro ci sono altri club interessati a Garnacho, ma la Roma si è mossa per tempo, molto interessata (non da oggi), e seguirà con attenzione le evoluzioni sul classe 2004 non più intoccabile in casa Chelsea.

foto instagram Chelsea