Il retroscena: Garnacho, Dorgu e anche Raspadori, occhio agli incroci

Quella maledetta domenica: era il 7 gennaio quando Michele Criscitiello svelò la prima scelta di Antonio Conte per l’eredità di Kvaratskhelia. Un nome e un cognome: Alejandro Garnacho, classe 2004 di proprietà del Manchester United. Maledetta perché ogni giorno di più sale l’ansia del tifoso medio del Napoli che vorrebbero la definizione della trattativa per brindare a un super colpo. Maledetta ma anche benedetta perché se finisse davvero così non soltanto il Napoli chiuderebbe un grande colpo, ma nello stesso tempo accontenterebbe l’allenatore che – pur non esprimendosi ufficialmente – considera tutti gli altri piani B. Siamo ancora nel vivo, le trattative vanno chiuse ma siamo ancora nel vivo. Il Napoli è partito da 45 milioni di euro, come già raccontato, può e deve alzare ulteriormente. Manna si trova a Milano e ci potrebbe essere anche il club inglese, impegnato anche su altri tavoli. Occhio agli incroci: il Manchester United sa che per prendere Dorgu dal Lecce dovrà fare uno sforzo importante e quindi servirebbe fare cassa, a meno che non si pretenda di allargare sempre e solo i cordoni della borsa. Anche gli Azzurri, però, sono sulle tracce dell’esterno del club salentino per giugno. Occhio anche alla posizione di Raspadori: l’attaccante non è felicissimo di fare da comparsa a Napoli anche se il suo atteggiamento è stato fin qui altamente professionale. Ma una sua eventuale cessione (avevano sondato Atalanta e Roma) permetterebbe di aumentare il tesoretto in direzione Garnacho.

Foto: instagram man united