Il retroscena: Galliani senza limiti, contatto diretto con Luis Suarez!

Adriano Galliani non ha limiti e lo sta confermando con i fatti. Ha contattato tutti i più grandi sul mercato, la scorsa notte si è superato e ha chiesto a Luis Suarez la disponibilità. Galliani ha subito specificato, non a Suarez, che il Monza non vuole una semplice salvezza, ma almeno il decimo posto. E la scorsa notte ha chiesto a Suarez la disponibilità per presentare un’offerta ambiziosa. Il Pistolero è alla ricerca di un club di spessore, ha da poco detto no al River Plate, ha di sicuro altre proposte ma non ha chiuso la porta a Galliani. L’ha ascoltato, partiamo dal presupposto che il Monza pagherebbe ingaggi anche da 5 milioni a stagione. La memorizziamo così, il resto lo vedremo.

Foto: Instagram personale