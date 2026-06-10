Il retroscena: Frattesi vuole aspettare le decisioni della Juventus

10/06/2026 | 23:55:02

Davide Frattesi sa che il suo futuro probabilmente sarà lontano dall’Inter e che stanno maturando le condizioni giuste per cambiare maglia. Un paio di giorni fa vi abbiamo raccontato in esclusiva che Frattesi è sempre in nome ben presente nella lista di Luciano Spalletti che lo apprezza parecchio da tempo. Ci sono stati alcuni sondaggi, anche dall’estero, che non sono per il momento diventati trattative. E Frattesi, almeno in questi giorni, vuole aspettare le decisioni definitive della Juventus (che ha altri obiettivi) prima di tirare le somme.

Foto: X Inter