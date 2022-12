Il retroscena: Frattesi, conferme totali. E lui vuole solo la Roma (magari a gennaio)

Davide Frattesi spera di coronare presto, molto presto, un sogno chiamato Roma. Ci sono conferme totali rispetto a quanto raccontato da Gianluigi Longari lunedì scorso per Sportitalia. Ricordiamo la valutazione: dai 35 milioni della scorsa estate si può scendere fino a 30 che per la Roma sarebbero 21 considerato che ai giallorossi spetta il 30 per cento da futura rivendita. Confermato soprattutto che l’inserimento del centrocampista Bove, apprezzato non poco dal Sassuolo, potrebbe fare la differenza. Tenendo conto che al club emiliano piace anche Volpato, su quest’argomento la scorsa estate i dirigenti giallorossi avevano fatto resistenza. Una cosa è sicura: Frattesi, apprezzato da altri club, vuole solo la Roma. E spera che questo suo desiderio venga esaudito già a gennaio. Alla Roma piace anche Lukic (idea scambio con Kumbulla al Torino), ma Frattesi è la priorità, come più volte ribadito dallo stesso Pinto.

Foto: Instagram Frattesi